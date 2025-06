Lautaro Martinez a caccia del sogno americano | domani in gruppo – CdS

Lautaro Martinez si appresta a vivere una nuova avventura, pronto a conquistare l’America con l’Inter di Chivu. Dopo un meritato riposo e due panchine con l’Argentina, il Toro argentino si prepara a unirsi al gruppo per il Mondiale per Club, determinato a lasciare il segno. La sua ambizione: portare a casa il sogno americano, spinto dalla voglia di emergere e di scrivere nuove pagine di successo. Il suo momento è arrivato.

