Lautaro Inter i nerazzurri ritrovano il capitano | pronta una maglia da titolare con il Monterrey? I dettagli

Lautaro Martinez è pronto a riscrivere la sua storia con l’Inter, ritrovando il capitano che incarna passione e determinazione. Dopo la delusione di Monaco, l’attaccante argentino si prepara a scendere in campo con una maglia da titolare contro il Monterrey, segnando il suo ritorno ufficiale in vista della sfida internazionale. Con il nuovo allenatore Chivu al timone, l’Inter si appresta a vivere un’avventura emozionante negli Stati Uniti, dove ogni dettaglio conta per conquistare il mondo.

Lautaro Inter, riecco il numero dieci: il capitano nerazzurro è pronto al riscatto dopo la disfatta di Monaco. L'Inter ha iniziato il suo viaggio verso gli Stati Uniti per partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club con 32 squadre. Il nuovo allenatore Chivu, insieme al suo staff, ha preso l'aereo con alcuni giocatori, mentre gli altri nazionali arriveranno a Los Angeles in modo indipendente. Tra questi c'è il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, convocato dalla nazionale argentina ma che ha saltato le partite contro il Cile e la Colombia per riposo. Il numero dieci è pronto per ritornare in campo, come riportato dal Corriere dello Sport.

