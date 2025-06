Lattuca alla Commissione sul clima | Emergenza ambientale serve un piano di finanziamenti europeo

Il sindaco Enzo Lattuca si è appena confrontato con la Commissione Paneuropea sul Clima e la Salute, un organismo cruciale per affrontare l’emergenza ambientale. Con un focus sulla necessità di un robusto piano di finanziamenti europei, Lattuca ha sottolineato come solo un impegno condiviso possa garantire un futuro sostenibile. La prima audizione ha aperto nuove prospettive, sottolineando l’urgenza di agire ora per salvaguardare la nostra salute e il pianeta.

Il sindaco Enzo Lattuca ha partecipato ieri mattina ai lavori della Commissione Paneuropea sul Clima e la Salute (Pecch). La Commissione, istituita dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità e presieduta da Katrín Jakobsdóttir, ex primo ministro dell’Islanda, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’impegno verso politiche e azioni più forti per affrontare gli impatti del cambiamento climatico sulla salute. La prima audizione ha coinvolto numerosi esperti per comprendere le minacce al clima e alla salute che affrontano gli Stati membri e le popolazioni nella Regione Europea dell’Oms. Basandosi su questa audizione, e su altre due che si terranno entro la fine dell’anno, la Commissione formulerà raccomandazioni per un’azione sulla salute e sul clima, sia a breve che a lungo termine, e consiglierà l’Ufficio Regionale Oms per l’Europa su come migliorare il suo ruolo di leadership in materia di cambiamento climatico e rafforzare il supporto ai suoi 53 Stati membri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it