Lato B di marmo | la tennista semina il panico sui social

Lato B di Marmo si trasforma in un vero e proprio show sui social, grazie alla tennista francese che ha catturato l’attenzione di tutti con un look audace e un panorama mozzafiato. La sua carriera nel tennis, sebbene ricca di successi, non le ha regalato le vette sperate, ma questo non impedisce alle sue performance di lasciare il segno. E ora, scopriamo perché...

La tennista francese ha regalato un panorama da urlo al popolo dei social: con quell’abito non serve mettere in moto la fantasia. Il tennis non le ha riservato le soddisfazioni alle quali, molto probabilmente, ambiva. Ha collezionato un po’ di successi, quello sì, tuttavia non è riuscita ad arrivare in alto tanto quanto avrebbe voluto e potuto. Ma poco importa che non abbia toccato le vette che hanno raggiunto, invece, colleghe come Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e chi più ne ha più ne metta, perché lei, nel suo piccolo, ha comunque spaccato. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lato B di marmo: la tennista semina il panico sui social

In questa notizia si parla di: tennista - social - lato - marmo

Lato B di marmo: la tennista semina il panico sui social; Tennis, sirena di marmo | Lato B indimenticabile: social su di giri; Camila Giorgi fa cucù | Inutile nasconderlo: si vede comunque.