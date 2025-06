Latina il saluto di commiato del luogotenente Varlese

Un'emozionante cerimonia di commiato ha avuto luogo a Latina, quando il Luogotenente C.S. Carlo Varlese ha salutato i colleghi prima di intraprendere una nuova avventura. Con oltre 35 anni di servizio dedicato alla tutela della comunità , il suo percorso è un esempio di dedizione e servizio. La giornata si è conclusa con parole di stima e riconoscenza, segno di un impegno che lascia un’impronta indelebile nel cuore dell’Arma e della città .

Latina, 12 giugno 2025- Nella mattinata di ieri, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto il Luogotenente C.S. Carlo Varlese per il saluto di commiato. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1988, dopo aver frequentato il corso Allievi Carabinieri Sottufficiale a Velletri e Vicenza, f u destinato alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana (LU) e, successivamente, nell’ambito della stessa provincia, a quella di Marina di Pietrasanta (LU), per poi essere trasferito, nel 1993, alla Stazione Carabinieri di Pesaro (PU). Successivamente, nel 1998, fu destinato quale Comandante alla motovedetta d’altura di Ponza e successivamente alla Stazione Carabinieri di Minturno, assumendo il Comando di tale ultimo reparto nel 2007. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

