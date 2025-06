L’Atalanta può fare un grande mercato ma le tempistiche saranno fondamentali per completare la rosa

L'Atalanta si prepara a un mercato estivo cruciale, dove le tempistiche saranno decisive per rafforzare efficacemente la rosa. Con una solidità dimostrata e un patrimonio di competizioni importanti, i nerazzurri puntano a non perdere tempo, sfruttando al massimo questa finestra di mercato. Nonostante il cambio in panchina, la squadra resta competitiva e ambiziosa, con obiettivi chiari in ottica futura. La strategia sarà fondamentale per non lasciarsi sfuggire occasioni preziose.

Per l’Atalanta può rivelarsi un buon mercato: priorità per la dirigenza nerazzurra non peccare in termini di tempistiche Nonostante il cambio in panchina, l’Atalanta rimane pur sempre una squadra consolidata con delle ottime basi: tre competizioni importanti e una posta in palio in ottica calciomercato da non sottovalutare. Tralasciando le voci di giugno dove esse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - L’Atalanta può fare un grande mercato, ma le tempistiche saranno fondamentali per completare la rosa

In questa notizia si parla di: atalanta - mercato - tempistiche - fare

Gasperini Atalanta, il tecnico vuole rimanere a Bergamo: chiesta alla società garanzie sul mercato (sognando lo Scudetto) - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, desidera continuare la sua avventura a Bergamo, puntando a nuovi traguardi.

?Calciomercato Bologna - Napoli, a tutta offerta su Ndoye e Beukema. Ma la questione è più complessa di quanto sembri Vai su Facebook

Atalanta, Sarri uno dei nomi per la panchina: la Lazio resta in vantaggio; Inter, tegola Dimarco: si allungano i tempi di recupero, c’è un timore; Udinese, ecco l'offerta dell'Atalanta per Lucca: i dettagli.

L’Atalanta può fare un grande mercato, ma le tempistiche sulle trattative giocheranno un ruolo determinante Segnala calcionews24.com: Per l’Atalanta può rivelarsi un buon mercato: priorità per la dirigenza nerazzurra non peccare in termini di tempistiche Nonostante il cambio in panchina, l’Atalanta rimane pur sempre una squadra cons ...