L’Asst agevola i pazienti del medico malato

L’ASST agevola i pazienti del medico malato con una serie di nuove misure, entrate in vigore da lunedì, per garantire un accesso più rapido e semplice all’Ambulatorio Medico Temporaneo 1 nei Comuni di Merlino e Comazzo. In particolare, l’orario del CUP è stato ampliato, consentendo di prenotare telefonicamente visite ambulatoriali chiamando il numero 0371 376541 dal lunedì al...

Una serie di novità sono entrate in vigore, da lunedì, pensate per migliorare l’accesso all’ Ambulatorio Medico Temporaneo 1, attivato nei Comuni di Merlino e Comazzo dopo il malore che ha colpito il dottor Giovanni Fazzi (nella foto) a metà febbraio. In particolare, l’orario del CUP (Centro unico prenotazioni) per la prenotazione di visite ambulatoriali è stato ampliato: è ora possibile prenotare telefonando al numero 0371 376541 dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30. Allo stesso numero di telefono si possono prenotare anche le visite per il rilascio dei certificati di malattia. Le visite saranno programmate a chiusura ambulatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Asst agevola i pazienti del medico malato

