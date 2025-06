L’asse Roma-Aia decide la sicurezza euroatlantica

L'asse Roma-Aia si conferma come il cuore pulsante della sicurezza euroatlantica. A meno di un mese dal vertice NATO dell’Aia, la capitale italiana torna a essere il palcoscenico di incontri strategici di alto livello. La visita del segretario generale NATO, Mark Rutte, a Palazzo Chigi sottolinea l’impegno condiviso per rafforzare l’alleanza e affrontare le sfide globali. La partnership tra Italia e NATO si consolida, evidenziando come la collaborazione internazionale sia fondamentale per un futuro più sicuro...

A meno di un mese dal vertice Nato dell’Aia, la capitale è tornata a ospitare un confronto ad alta densità strategica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, in una tappa significativa del suo primo giro europeo dopo la designazione, in un colloquio che ha ribadito la centralità della sicurezza euroatlantica nel suo insieme e la necessità di un maggiore impegno sulla Difesa adottando un approccio a 360 gradi, nonché l’importanza di un coerente e continuo sostegno all’Ucraina. Conseguentemente, alla presenza del segretario generale della Nato e del ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha, i rappresentanti degli Stati membri della ministeriale Weimar+ hanno rilanciato con determinazione l’impegno per un’Europa più coesa, capace di assumersi un ruolo più incisivo nella difesa collettiva e di contribuire concretamente alla stabilità internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’asse Roma-Aia decide la sicurezza euroatlantica

In questa notizia si parla di: sicurezza - euroatlantica - asse - roma

L’asse Roma-Aia decide la sicurezza euroatlantica - L'asse Roma-Aia si conferma pilastro della sicurezza euroatlantica, in vista del cruciale vertice Nato.

L’asse Roma-Aia decide la sicurezza euroatlantica; Giorgia Meloni : Europa, competitività, sicurezza, difesa e immigrazione priorità assolute; Italia-Giappone: Kishida in visita a Roma, domani l’incontro con Draghi per rafforzare l’asse con la Nato.

L’asse Roma-Aia decide la sicurezza euroatlantica Secondo formiche.net: A meno di un mese dal vertice Nato dell’Aia, la capitale è tornata a ospitare un confronto ad alta densità strategica.