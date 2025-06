Lasagne tigelle sporcizia e blatte | chiusi due locali tipici

In un’operazione lampo, i carabinieri del NAS di Bologna hanno scoperto condizioni igieniche critiche in due locali tradizionali: muffe diffuse, presenza di blatte e sporcizia, mettendo a rischio la salubrità dei piatti tipici come lasagne e tigelle. Un intervento fondamentale per tutelare la salute dei clienti e garantire il rispetto delle norme sanitarie. La sicurezza alimentare, infatti, è priorità assoluta per la tutela del territorio e delle tradizioni gastronomiche.

Blitz dei carabinieri del Nas - Nucleo antisofisticazioni e sanità - in due locali di Bologna. Nel primo caso, i militari hanno controllato un ristorante tipico nel centro storico, rilevando una massiccia proliferazione di muffe sulle pareti e negli impianti di areazione della cucina. In. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lasagne, tigelle, sporcizia e blatte: chiusi due locali tipici

In questa notizia si parla di: locali - lasagne - tigelle - sporcizia

Lasagne, tigelle, sporcizia e blatte: chiusi due locali tipici.

Scarafaggi e 120 kg di tigelle mal conservate: ristorante e osteria chiusi a Bologna Come scrive msn.com: sanitarie con muffe nocive, intonaci sporchi, infestazioni di insetti e prodotti tipici, come tortellini e lasagne, in sacchetti per la raccolta dei ri ...