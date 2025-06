L’artigianato è il futuro del made in Italy via alla campagna di comunicazione

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, prende il via una nuova campagna di comunicazione intitolata “Artigianato, futuro del made in Italy”. Promossa da Confartigianato, Cna e Casartigiani, con il patrocinio del Mimit e il supporto di Fondazione Symbola, questa iniziativa mira a valorizzare l’eccellenza artigiana e a promuovere il patrimonio culturale italiano nel mondo. Un passo importante per rafforzare il ruolo centrale dell’artigianato nel nostro futuro economico.

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy è stata presentata la campagna di comunicazione “Artigianato, futuro del made in Italy” presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, promossa da Confartigianato, Cna, Casartigiani insieme a Fondazione Symbola e con il patrocinio del Mimit. Hanno partecipato all’evento Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Marco Granelli, presidente Confartigianato; Dario Costantini, presidente Cna; Mauro Sangalli, vicepresidente Casartigiani. Un milione di imprese “Artigianato, futuro del made in Italy” rende visibile l’importanza dell’artigianato italiano per la nostra economia, ma anche per la nostra qualità della vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato un ambizioso piano per promuovere le eccellenze degli istituti agrari e alberghieri, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti Made in Italy.

