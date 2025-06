L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a Paolo Altieri | terzo concerto del Festival di Musica Barocca

Immergetevi nell’affascinante mondo dell’arte organistica siciliana, un patrimonio ricco di storia e raffinatezza. Sabato 14 giugno alle 21, nella suggestiva cornice barocca della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, il Festival di Musica Barocca di Palermo propone un appuntamento imperdibile: “L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a Paolo Altieri”. Un evento unico per riscoprire le sonorità che hanno fatto la storia della musica. Non mancate!

Sabato 14 giugno alle ore 21, nella cornice barocca della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, andrà in scena un nuovo e imperdibile appuntamento: “L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a Paolo Altieri”, terzo concerto del Festival di Musica Barocca di Palermo, a cura dell’Accademia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a Paolo Altieri”: terzo concerto del Festival di Musica Barocca

In questa notizia si parla di: barocca - arte - organistica - sicilia

L’arte informale e barocca di Luigi Boille protagonista al Ciac di Foligno - L'arte di Luigi Boille si svela al CIAC di Foligno con la mostra “Le Baroque”, un evento che celebra l'incontro tra l'informale e il barocco.

Nuovo appuntamento pe ril Festival di Musica Barocca il 14 giugno alla Chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella di Palermo! Acquista ora il tuo biglietto salta fila su OOOH.Events! https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-2025-14giugno-biglietti/ "L’Arte Vai su Facebook

“L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a Paolo Altieri”: terzo concerto del Festival di Musica Barocca; Viaggio nell'arte organistica siciliana: l'omaggio alla musica barocca a Palermo; IV edizione del Festival di Musica Barocca - Notizie ed Eventi - Portale del Turismo.

“L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a Paolo Altieri”: terzo concerto del Festival di Musica Barocca Secondo palermotoday.it: Sabato 14 giugno alle ore 21, nella cornice barocca della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, andrà in scena un nuovo e imperdibile appuntamento: “L’Arte Organistica in Sicilia – Dal XVII secolo a ...