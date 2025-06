L’arte di Ornella val bene una laurea | Ora posso darmi un sacco di arie

L'arte e la musica si incontrano in un trionfo di riconoscimento e affetto per Ornella Vanoni, che riceve una laurea ad honorem all’Università Statale di Milano. Un omaggio alla sua straordinaria carriera, celebrato con entusiasmo dall’Aula Magna gremita e da amici celebri. In questo momento speciale, la leggenda milanese si conferma non solo come icona musicale, ma anche come esempio di talento e passione. Un nuovo capitolo si apre per una delle voci più amate d’Italia...

"Una laurea ad honorem a te che sei la più forte" le direbbe il suo amico Marracash autocitandosi. E una laurea ad honorem Ornella Vanoni l’ha ricevuta davvero. In Musica, Culture, Media, Performance all’ Università Statale di Milano. L’Aula Magna dell’Ateneo di via Festa del Perdono ha accolto la cantautrice simbolo di Milano con una standing ovation. Ad applaudirla nelle prime file tanti volti noti (e amici della stessa Ornella Vanoni): Liliana Segre, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Mahmood, Marco Travaglio, Paolo Fresu, Mario Lavezzi e Samuele Bersani. E fra il pubblico molti giovani. "Da oggi mi do un sacco di arie" ha commentato con l’immancabile ironia e il sorriso sul volto la neodottoressa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’arte di Ornella val bene una laurea: "Ora posso darmi un sacco di arie"

