L' aria che tira Parenzo smonta il piddino Taruffi | Guarda questo tweet

L’aria che tira a Parenzo smaschera le illusioni di chi, a sinistra, credeva in una svolta epocale grazie al referendum. Tra dubbi e avvertimenti ignorati, la campagna elettorale si conclude con un chiaro segnale: il fallimento è dietro l’angolo. Chi ora alza il dito ha il difficile compito di fare chiarezza e interpretare i segnali di un’onda in movimento. La realtà è più dura di quanto sembri.

No, non è andata bene a Schlein, Landini, Fratoianni, Bonelli, Conte, Magi e tutti coloro che a sinistra si illudevano di dare una spallata al governo con il referendum. Lo sospettavano in tanti, qualcuno li aveva pure avvertiti in tempi non sospetti. La campagna elettorale finita in sordina è stata un chiaro segnale del disastro imminente. Chi ora nel campo progressista alza il dito ha l’ingrato compito di interpretare il grillo parlante. E i vari Pinocchio dell’opposizione si indispettiscono. Scena perfetta, in questo senso, a L’aria che tira su La7. In studio da David Parenzo c’è Maurizio Molinari, ex direttore di Repubblica, che parla di «un campo largo molto indebolito, già al momento del voto arrivato in modo frastagliato». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it