L’Arena Garibaldi resta al Pisa Firmata una convenzione ’ponte’ | Continua dialogo e collaborazione

Il futuro dell’Arena Garibaldi di Pisa si prospetta sempre più promettente, grazie a una collaborazione che mira a rafforzare il legame tra il club e la città. La convenzione ponte siglata rappresenta un passaggio cruciale in questa strategia, mentre il Pisa Sporting Club continua a manifestare il suo interesse per l’acquisizione definitiva dello stadio, con un’offerta di circa 4,3 milioni di euro. La decisione finale si avvicina: il destino dell’Arena è ora nelle mani delle istituzioni.

Una convenzione ponte, tale è da ritenersi l’ultimo atto alla luce della manifestazione di interesse che il Pisa Sporting Club ha palesato per l’acquisizione – nel prossimo futuro – dell’ Arena Garibaldi per una cifra che si aggira intorno ai 4,3 milioni di euro. In attesa che tutto ciò si concretizzi il Comune di Pisa ha avviato ufficialmente il procedimento per una nuova assegnazione dello stadio alla società nerazzurra. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale attraverso una delibera che getta le basi per un nuovo contratto di utilizzo dell’impianto sportivo, in vista della scadenza della convenzione attualmente in vigore, prevista per il 31 luglio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Arena Garibaldi resta al Pisa. Firmata una convenzione ’ponte’: "Continua dialogo e collaborazione"

