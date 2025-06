L' appello di Nordio all' Ue | Risolvere questione microimprese

L'appello di Nordio all’UE risuona forte: è urgente creare regole chiare e uniformi per le microimprese, pilastri dell’economia italiana. Nonostante l’Italia abbia sostenuto con determinazione la negoziazione di un nuovo quadro normativo, il ministro evidenzia con rammarico la mancanza di una procedura di liquidazione semplificata dedicata a queste realtà. È ora di agire per proteggere e valorizzare il cuore imprenditoriale del nostro Paese.

"L'Italia ha supportato con grande impegno la negoziazione di un nuovo strumento normativo che introduca una disciplina armonizzata per le procedure di insolvenza nell'Unione europea, ma resta un forte rammarico per quanto riguarda lo stralcio dell'articolo relativo alla procedura di liquidazione semplificata per le microimprese". Così Carlo Nordio, ministro della Giustizia italiano, durante la sessione pubblica del Consiglio europeo su Giustizia e Affari interni tenutosi in Lussemburgo. Il contesto è quello della discussione, interna al Consiglio Ue, in merito alle nuova direttiva proposta dalla presidenza polacca con l'obiettivo di armonizzare le procedure di insolvenza all'interno dei 27 Stati membri dell'Unione, cercando di "oltrepassare" le regole dei singoli Paesi che, al momento, creano una situazione troppo sfaccettata. 🔗 Leggi su Iltempo.it