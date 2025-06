Lanterns | Nathan Fillion anticipa un Guy Gardner più teso rispetto a quello di Superman

Nel mondo delle Lanterns, Nathan Fillion promette di portare un Guy Gardner più teso e complesso rispetto all’iconico Superman. Tra tensioni tra le reclute del Corpo delle Lanterne Verdi e un’interpretazione che già fa parlare di sé, il personaggio si prepara a sorprendere i fan nel DCU. La sua comparsa in Superman e la conferma della partecipazione nella seconda stagione di ... aprono nuove prospettive per questa affascinante saga cosmica.

Non c’è simpatia tra le reclute del Corpo delle Lanterne Verdi Hal Jordan e Guy Gardner, e anche John Stewart non è esattamente il più grande fan di Guy. È così che vanno le cose sulla carta, ma che dire del DCU e di Lanterns? Interpretato da Nathan Fillion, Guy farà il suo debutto in Superman ed è confermata la sua apparizione nella seconda stagione di Peacemaker. La serie Lanterns del prossimo anno seguirà Hal e John mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America, e sì, Guy incontrerà i suoi compagni eroi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Nathan Fillion ha già girato le sue scene come Guy Gardner per la serie tv Lanterns: "Credo che si senta un po' più nervoso... è compiaciuto e soddisfatto. È interessante vederlo in ambienti diversi e vedere come questi influenzano un personaggio."

