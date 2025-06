L’annuncio in aula | Sta per riaprire il parcheggio San Giorgio

Finalmente, dopo oltre due anni e mezzo di attesa, il parcheggio San Giorgio riaprirà al pubblico, regalando alla città uno spazio strategico con oltre 200 posti auto vicino al centro. Durante la seduta del consiglio comunale, l’assessore Alessio Bartolomei ha annunciato questa entusiasmante novità, rispondendo alle domande sul cronoprogramma. È un passo importante verso la ripresa e il miglioramento della mobilità urbana, che renderà più facile e comoda la vita di tutti.

Ancora poche settimane e, dopo oltre due anni e mezzo, il parcheggio San Giorgio tornerà a disposizione della collettività, restituendo alla città e a chi ne usufruisce uno spazio molto importante da oltre 200 posti auto a ridosso del centro. A dare l'annuncio, durante la seduta di ieri del consiglio comunale, è stato l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei rispondendo ad una interpellanza che chiedeva chiarimenti e tempistiche di riapertura da parte del consigliere del Pd, Paolo Tosi. Ricordiamo che la struttura è chiusa da fine 2022, dopo dieci anni dalla sua inaugurazione, e che ha sempre destato particolari polemiche soprattutto per gli accessi ai due piani interrati che, col passare del tempo, sono diventati spazi per bagni a cielo aperto e, soprattutto, spaccio di droga.

