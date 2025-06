L’annuncio di Vasco Rossi dal palco | Ecco un’anteprima abusiva del tour Un doppio concerto al Del Conero

Vasco Rossi, il rocker più amato d’Italia, ha sorpreso tutti annunciando in anteprima un doppio concerto allo Stadio del Conero di Ancona nel 2026. Dopo il successo del suo ultimo tour, i fan sono in trepidante attesa di rivivere l’energia delle sue performance dal vivo. La notizia, data dall’artista stesso durante un concerto a Bologna, ha subito fatto il giro del web, alimentando l’entusiasmo di migliaia di appassionati pronti a vivere un’esperione indimenticabile.

Vasco Rossi fra un anno tornerà allo Stadio del Conero di Ancona. Una notizia bomba per i moltissimi fan nostrani del rocker più amato d’Italia. Tanto più che in programma non c’è un solo concerto, bensì due: il 23 e il 24 giugno 2026. Le date del nuovo tour sono state annunciate dallo stesso Vasco Rossi ieri sera dal palco dello Stadio Dall’Ara di Bologna, azione definita scherzosamente come "anteprima abusiva". Il debutto è previsto il 5 e 6 giugno a Ferrara. Poi toccherà a Olbia (12 e 13), Bari (18 e 19), appunto Ancona e infine Udine (28 e 29). Biglietti disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 7 luglio su vascolive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it