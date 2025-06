landini ha organizzato il referendum schlein lo ha perso conte aspetta sulla riva

Il panorama politico italiano si infiamma: Landini ha organizzato il referendum, ma Schlein lo ha perso, mentre Conte aspetta sulla riva. Un episodio che mette in luce strategie discutibili e obiettivi di ridefinizione identitaria del Pd. La vittoria della destra, grazie a un sabotaggio riuscito, segna un momento cruciale, con l’11% di “no” che potrebbe pesare molto nel futuro del lavoro e della politica italiana. Un episodio destinato a lasciare il segno nel dibattito pubblico.

Non si può dire che sia stato un capolavoro di strategia. Tutti - gli organizzatori per primi - sapevano che il quorum sarebbe stato impossibile. La motivazione di Schlein è che i referendum sul lavoro erano necessari per ridefinire l'identità del Pd. Gli osservatori si concentrano sul terzo di "no" al quesito sulla cittadinanza. In prospettiva pesa più quell'11% di no all'abolizione del jobs act. La destra esulta perché è riuscito il sabotaggio del referendum. Strana competizione: si conoscono gli sconfitti - Schlein e Landini - ma non ci sono vincitori. Come può aver vinto chi si era proposto di non far disputare la competizione?.