Landini dice no a 150 euro di aumento per i lavoratori | meglio continuare a dare addosso al governo

Maurizio Landini si schiera contro l’aumento di 150 euro al mese per i lavoratori pubblici, sollevando sospetti su un'eventuale priorità politica piuttosto che reale interesse per i dipendenti. La sua posizione, più che una battaglia contro la povertà salariale, sembra alimentare un clima di stallo e tensione. Ma cosa ci aspetta davvero nel futuro delle trattative e dei diritti dei lavoratori?

Da un lato tuona contro la povertà salariale, dall’altro dice no a un aumento medio di 150 euro al mese lordi per i lavoratori del pubblico impiego. Alimentando i sospetti che, più che gli interessi dei lavoratori, il faro siano quelli politici. Maurizio Landini, anche dopo la batosta dei referendum o forse ancora di più dopo la batosta dei referendum, continua a mantenere la linea del muro contro muro nella trattativa per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego attesi da tempo (attualmente si discute la tornata 2022-2024) e per i quali il governo ha messo sul tavolo 20 miliardi. Al suo fianco trova la Uil di Pierpaolo Bombardieri, ma non la Cisl e altre sigle coinvolte nelle trattative. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Landini dice no a 150 euro di aumento per i lavoratori: meglio continuare a dare addosso al governo

In questa notizia si parla di: lavoratori - landini - dice - euro

Referendum 8-9 giugno: Landini (Cgil) ottimista sul miglioramento dei diritti dei lavoratori - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprime ottimismo riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno, sostenendo che esiste la possibilità di migliorare i diritti dei lavoratori.

Landini dice no a 150 euro di aumento per i lavoratori: meglio continuare a dare addosso al governo Vai su X

Maurizio Landini parla spesso di “stipendi da fame”, ma poi firma contratti che prevedono paghe da 4,5 euro l’ora e frena gli aumenti per oltre due milioni di lavoratori pubblici. Da un lato si invoca la mobilitazione sociale e dall’altro si sottoscrivono accordi che Vai su Facebook

Landini dice no a 150 euro di aumento per i lavoratori: meglio continuare a dare addosso al governo; Ue: Landini, no a riarmo, utilizzare fondi per Europa sociale e del lavoro; Landini attacca Meloni: a docenti e Ata senza contratto da 3 anni vuol dare un misero +6%. E propone lavori da 700 euro.

Politiche del lavoro, cosa cambia dopo il fallito referendum di Landini-Schlein Da msn.com: Il referendum è stato un fiasco e questo avrà ripercussioni sul confronto tra parti sociali e governo riguardo alle politiche del lavoro.