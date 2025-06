Landi dalla Lega ai Fratelli | Lo ha fatto per opportunità Si dimetta da vicepresidente

Il passaggio di Marco Landi da Lega a Fratelli d’Italia ha scatenato reazioni e commenti contrastanti, evidenziando le tensioni interne alla politica locale. La decisione, definita “sorpresa e deludente” dalla segreteria regionale del Carroccio, solleva dubbi sulle motivazioni reali dietro questa scelta. Tra opportunità e merito, si apre un dibattito che potrebbe avere ripercussioni importanti in vista delle imminenti elezioni regionali. È ora di capire se questa mossa riflette un cambiamento di strategia o semplicemente un calcolo politico.

Galeotto fu il passaggio del consigliere Marco Landi dalla Lega a Fratelli d’Italia. "Decisione che ci lascia stupiti e delusi, ma non troppo a pochi mesi dalle elezioni regionali - ammette la segreteria regionale del Carroccio, ponendo fine al silenzio stampa assordante delle prime ore -, proprio da lui che dalla Lega ha avuto tanto negli anni. Il sospetto che il cambio di partito sia per ragioni di opportunità più che di merito". A rincarare la dose ci pensa l’ex compagna di viaggio di Landi in Regione, Elena Meini. Convinta che l’addio non sia soltanto per il "tema Vannacci" e per la distanza abissale dalle tonnellate di ultra-sovranismo e decime con cui il generale ha condito il partito dopo il tesseramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it