Lanciano Inline Roller Games | una giornata di sport e promozione del pattinaggio

Lanciano si prepara a scatenarsi con il Lanciano Inline Roller Games – Trofeo Roller Cross, un’occasione imperdibile per vivere una giornata all’insegna dello sport rotellistico. Sabato 14 giugno, al Parco Villa delle Rose, il cuore della città si anima di adrenalina, allegria e passione per il pattinaggio. La Wildlife School e tutti gli appassionati stanno lavorando con entusiasmo per rendere questa manifestazione memorabile, promuovendo valori di sportività e divertimento per grandi e piccini.

Lanciano si appresta a vivere una giornata nel segno dello sport rotellistico con il Lanciano Inline Roller Games – Trofeo Roller Cross, in programma sabato 14 giugno al Parco Villa delle Rose. Gran movimento tra le fila della Wildlife School per mettere in cantiere questo evento che.

