’L’altro femminismo’ Il libro all’Harena

Sabato 14 giugno, presso l’Harena, si svelerà “L’altro femminismo”: un volume che apre nuove prospettive sul movimento femminista e le sue molteplici interpretazioni. Un’occasione imperdibile per ascoltare le voci di autrici appassionate come Alessia Serrao e Annalisa Terranova, e scoprire come il femminismo possa evolversi e arricchirsi. Non mancate a questa serata di dialogo e riflessione, perché il cambiamento parte anche da qui.

Sabato 14 giugno si terrà la presentazione del volume ’L’altro femminismo’, un’opera che propone una nuova prospettiva sul femminismo e sulle sue molteplici declinazioni. Appuntamento presso il locale Harena, a partire dalle ore 18. La presentazione vedrà la partecipazione di alcune autrici, tra cui Alessia Serrao, sociologa, assistente sociale e attivista politica del territorio, e Annalisa Terranova, storica giornalista del ’Secolo d’Italia’, attuale collaboratrice del quotidiano ’Libero’ e opinionista in diverse trasmissioni televisive. A lei il compito di introdurre e moderare l’evento. Arianna Meloni, curatrice della prefazione, evidenzia nel volume l’importanza di un dibattito aperto e inclusivo sul ruolo delle donne in ogni ambito della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’L’altro femminismo’. Il libro all’Harena

