L' allarme poi lo schianto sullo studentato | cade un aereo Air India per Londra con 242 persone a bordo

Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India in partenza da Ahmedabad verso Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 242 persone. Le autorità sono in allerta, mentre i soccorritori cercano di fare luce sulle cause dell’incidente. La comunità internazionale resta in trepidante attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo e nel conforto per le famiglie colpite.

Il volo di linea è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Si temono molti morti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'allarme, poi lo schianto sullo studentato: cade un aereo Air India per Londra con 242 persone a bordo

