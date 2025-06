L' allarme poi lo schianto sulle case | cade un aereo Air India per Londra con 242 persone a bordo

Un tragico incidente scuote il cielo: un aereo Air India con 242 persone a bordo si schianta poco dopo il decollo da Ahmedabad, diretto a Londra. La scena si trasforma in un allarme globale, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta nel tentativo di salvare quante più vite possibili. La comunità internazionale segue con apprensione questa drammatica tragedia, sperando in notizie rassicuranti.

Il volo di linea è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Si temono molti morti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'allarme, poi lo schianto sulle case: cade un aereo Air India per Londra con 242 persone a bordo

