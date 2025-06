L’allarme del Sap | | Nessun rinforzo valuteremo azioni sindacali

L’allarme lanciato dal SAP sulla pianta organica di Forlì-Cesena risuona come un grido d’allarme: nonostante gli sforzi, la carenza di personale si fa sentire con forza crescente. Roberto Meloni, segretario provinciale, esprime delusione e preoccupazione, avvertendo che senza rinforzi si rischiano azioni sindacali. La situazione richiede interventi urgenti per garantire sicurezza e efficienza. La domanda è: quali passi saranno fatti per affrontare questa crisi?

"Delusione e reale preoccupazione": sono le parole utilizzate da Roberto Meloni, segretario provinciale del Sap – il Sindacato autonomo di polizia – per qualificare la situazione della pianta organica della questura di Forlì-Cesena e del Commissariato di Cesena. "Nonostante gli sforzi visibili messi in campo per recuperare una situazione di organico oramai insostenibile, il problema nella carenza di personale è ancora più che attuale", rimarca Meloni dopo aver appreso che nel prossimo piano di assegnazioni, predisposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, non sono previsti rinforzi per nessun presidio: questura di Forlì, Commissariato di Cesena, reparti della Stradale, Polfer e Postale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’allarme del Sap:: "Nessun rinforzo, valuteremo azioni sindacali"

