L’allarme del Garante per l'Infanzia sui maltrattamenti su minori in aumento | L’87% dei casi avviene in famiglia

L’allarme dell’Autorità garante per l’infanzia scuote le coscienze: in Italia, oltre 113 mila minori sono vittime di maltrattamenti, con il 30% già in carico ai servizi sociali. La trascuratezza e la violenza assistita rappresentano le forme più diffuse, spesso perpetrate da familiari. Un quadro preoccupante che evidenzia un grave ritardo nelle segnalazioni, richiedendo un’attenzione urgente e condivisa da tutti noi. Continua a leggere.

In Italia oltre 113 mila minorenni sono vittime di maltrattamenti, il 30% di quelli seguiti dai servizi sociali. Lo rivela la III Indagine nazionale condotta da Terre des Hommes e Cismai per l’Autorità garante per l’infanzia. La trascuratezza è la forma più diffusa, seguita dalla violenza assistita. Nell’87% dei casi il maltrattante è un familiare. Grave il ritardo nelle segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giornata Mondiale del Gioco, il Garante per l'Infanzia alle scuole: "Dedicate il giusto spazio a questo evento" - Il 28 maggio Messina celebrerà la Giornata Mondiale del Gioco, un'occasione fondamentale per valorizzare l'importanza del gioco nella crescita dei bambini.

