La questione dell'aliscafo tra Capo d'Orlando e le Eolie si trasforma in un autentico polverone politico, diviso tra Fratelli d’Italia e i 5 Stelle. Tra promesse di sviluppo e pasticci amministrativi, il dibattito si infiamma: la Regione punta a partire già il 15 luglio, ma i risvolti della vicenda rischiano di compromettere ogni ambizione. Una situazione che tiene tutti col fiato sospeso, lasciando l’ipotesi di un nuovo capitolo ancora aperta.

C'è chi dice bianco, c'è chi dice nero. Si può riassumere così la querelle sul collegamento Capo d'Orlando-Eolie via aliscafo. La Regione vuole far partire il servizio già il 15 luglio, ma di fatto c'è stato un dietrofront sulla manifestazione d'interesse per affidare il collegamento per i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'aliscafo Capo d'Orlando-Eolie diventa un caso politico: per Fratelli d'Italia porta sviluppo, per i 5 Stelle è un "pasticcio"

