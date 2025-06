L'Alcione apre a nuovi investitori | primi contatti con Red Bull

L’Alcione, la terza squadra di Milano, sogna in grande e apre le porte a nuovi investitori. Dopo aver conquistato la salvezza alla prima stagione in Serie C, la squadra guarda al futuro con ambizione e determinazione. Tra i primi contatti con importanti brand come Red Bull, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di crescita e successo nel calcio italiano. Anche questa volta, il cielo sembra essere il limite.

L`Alcione, la terza squadra di Milano, sogna in grande. Dopo aver raggiunto la salvezza alla prima stagione in Serie C non si pone limiti. Anche. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: alcione - apre - investitori - primi

L’#Alcione guarda a nuovi investitori: c’è anche il colosso Red Bull per la terza squadra di Milano Vai su X

L’Alcione guarda a nuovi investitori: c’è anche il colosso Red Bull; Chi sono Marcello Montini e Giulio Gallazzi, i presidenti dell’Alcione Milano.

Alcione, Mavilla: "Vogliamo migliorarci dall'anno scorso, quindi cercare di arrivare primi" Riporta tuttomercatoweb.com: È inutile nasconderci e dobbiamo prenderci questa responsabilità senza presunzione, si tratta semplicemente di una sfida sportiva.