Il calcio è un mondo imprevedibile, e il calciomercato ne è la prova. Questa volta, l'attenzione si concentra su Al Nassr, che punta deciso su Spalletti come nuovo allenatore, pronto a fare un'offerta stellare. Con 232 milioni come cifra di partenza, il candidato numero uno per sostituire Pioli si fa strada tra le trattative più calde. La prossima stagione promette sorprese: il futuro di Spalletti potrebbe essere scritto proprio qui.

L'Al Nassr di Pioli punta Hancko, obiettivo del Milan: la situazione - L'Al Nassr di Pioli sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi David Hancko, obiettivo del Milan.

