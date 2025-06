L' Aiea accusa l' Iran di violare i suoi obblighi sul nucleare Teheran | Presto un nuovo sito di arricchimento dell' uranio

L'Aiea accusa l'Iran di violare gli obblighi sul nucleare, rivelando che Teheran sta per inaugurare un nuovo sito di arricchimento dell'uranio. L’Agenzia atomica delle Nazioni Unite ha lanciato un monito preoccupante: l’Iran possiede abbastanza uranio arricchito per armare dieci testate nucleari, ma avrebbe ancora bisogno di tempo per realizzarle. È la prima volta in vent'anni che l’Agenzia dichiara apertamente che il paese...

Iran: sì ad ispettori Aiea in caso di accordo con Usa - L'Iran si mostra disposto a consentire l'accesso agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ai suoi impianti nucleari, ma solo a condizione di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti.

