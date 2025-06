L’agguato ai buttafuori del Ritual di Castellanza | perquisizione a casa del rapper legnanese Néza

L’indagine sull’agguato ai buttafuori del ritual di Castellanza si fa sempre più intricata, puntando i riflettori sul giovane rapper legnanese Néza. Dopo la perquisizione a casa sua, con il sequestro di passamontagna e cellulare, gli inquirenti cercano di chiarire il ruolo dell’artista nel contesto di una vicenda che rischia di scuotere ancora di più il mondo dello spettacolo e della nightlife locale. Le prove raccolte potrebbero rivelarsi decisive per svelare la verità dietro questa inquietante vicenda.

Legnano (Milano), 12 giugno 2025 – Proseguono le indagini sull'agguato armato contro i buttafuori del locale Ritual di Castellanza, avvenuto a fine maggio. Nel mirino degli investigatori è finito adesso il rapper ventunenne di Legnano Néza, all’anagrafe Anes Mihoued. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, sequestrando alcuni passamontagna e un cellulare, ora sottoposti ad analisi. Dalle prime ricostruzioni, l’agguato sarebbe stato pianificato: i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro gli addetti alla sicurezza mentre si trovavano nei pressi del cimitero. I buttafuori si sono riparati dietro la loro auto di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’agguato ai buttafuori del Ritual di Castellanza: perquisizione a casa del rapper legnanese Néza

