L’aereo precipitato in India era un Boeing 787 Dreamliner già al centro di un’inchiesta per l’uso di pezzi scadenti

Un incidente aereo in India riapre il dibattito sulla sicurezza dei Boeing 787 Dreamliner, coinvolti in un'indagine italiana per componenti di scarso standard. L'incidente a Ahmedabad, che ha visto il volo di Air India schiantarsi su una zona residenziale, solleva dubbi sulla qualità e la conformità dei pezzi utilizzati. La questione rivela come la sicurezza voli sia un tema complesso e cruciale, che richiede attenzione e trasparenza da parte di tutti gli attori coinvolti.

C’è un’ inchiesta della magistratura italiana che risuona nell’ incidente aereo che ha coinvolto un volo dell’ Air India diretto a Londra. Il velivolo schiantatosi su una zona residenziale dopo il decollo da Ahmedabad era un Boeing 787 Dreamliner, lo stesso modello al centro di un’ indagine della procura di Brindisi per l’uso di componenti della fusoliera non conformi al progetto e ritenuti scadenti, tanto da mettere a rischio la sicurezza dei voli in determinate circostanze. Boeing e Leonardo – incaricata dal colosso americano dell’aviazione di produrre i pezzi della fusoliera del Dreamliner – sono entrambe parte lesa nel procedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’aereo precipitato in India era un Boeing 787 Dreamliner, già al centro di un’inchiesta per l’uso di pezzi “scadenti”

