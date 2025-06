L' aereo era diretto a Londra a bordo 242 persone

Mentre il cielo azzurro si tinge di rosso e il silenzio viene spezzato dal fragore dell'incidente, le speranze si intrecciano con il dolore di una tragedia che lascia il mondo senza parole. In un attimo, 242 vite cambiano per sempre, ricordandoci quanto sia fragile la nostra sicurezza nei cieli. La tragedia di Ahmedabad ci invita a riflettere sulla nostra vulnerabilità e sulla necessità di garantire voli sempre più sicuri.

U n boato improvviso, il cielo limpido sopra Ahmedabad, e poi il fuoco. Un Boeing 787 Dreamliner di Air India, decollato appena un minuto prima in direzione Londra Gatwick, si è schiantato a pochi chilometri dallo scalo indiano. A bordo, 242 persone. «Il volo AI171 è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025», ha confermato la compagnia. Le cause sono ancora da chiarire, ma i primi dettagli tracciano uno scenario inquietante. Mentre le autorità indagano, si contano vittime di diverse nazionalità e si teme per la sicurezza del trasporto aereo in uno dei mercati più in crescita del mondo.