Ladro di bici e attrezzi Scatta il divieto di tornare a Siena per quattro anni

Un nuovo colpo per la sicurezza di Siena: un ladro di biciclette e attrezzi da lavoro, arrestato in flagrante, è stato condannato a non tornare in città per quattro anni. Un segnale forte contro la criminalità che mira a proteggere i cittadini e il patrimonio locale. La decisione del questore Angeloni sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai furti e nel garantire tranquillità. La lotta continua per preservare la bellezza e la sicurezza di Siena.

di Laura Valdesi SIENA Non potrà tornare a Siena per i prossimi quattro anni il ladro di biciclette e di attrezzi da lavoro trovato in via della Mercanzia, a Isola d’Arbia, nelle prime ore di domenica. Arrestato in flagranza dalle Volanti della polizia, come anticipato da La Nazione, mentre aveva ancora in mano la refurtiva. Questa la risposta del questore Ugo Angeloni all’ennesimo blitz dei malviventi che arrivano da fuori Siena, colpiscono e se ne vanno. Una misura di prevenzione, lo stop per 4 anni dal ritorno a Siena, scattata dopo che l’uomo era stato accompagnato nel carcere di Santo Spirito e l’arresto convalidato dal giudice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladro di bici e attrezzi. Scatta il divieto di tornare a Siena per quattro anni

In questa notizia si parla di: siena - anni - ladro - attrezzi

Musei nazionali di Siena. Nominato dopo anni il Comitato scientifico - Dopo anni di attesa, il Comitato scientifico dei Musei nazionali di Siena è stato ufficialmente nominato, segnando un importante passo avanti per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Ladro di bici e attrezzi. Scatta il divieto di tornare a Siena per quattro anni; Siena, ladro con furgone truccato e refurtiva bloccato dalla Polizia a Isola d’Arbia; Ruba bici elettrica: arrestato. Presi anche attrezzi da lavoro.

Ladro di bici e attrezzi. Scatta il divieto di tornare a Siena per quattro anni Secondo lanazione.it: L’uomo era stato sorpreso in via della Mercanzia a Isola d’Arbia.