Ladri sfondano la vetrina con un' auto rubata e saccheggiano una farmacia

Una notte di follia criminale sconvolge Borgo Nuovo: una banda di ladri ha sfondato la vetrina della farmacia Alioto usando un'auto rubata, lasciando dietro di sé un disastro e tante domande senza risposta. Questo ennesimo raid notturno mette in luce l'urgenza di rafforzare la sicurezza e proteggere i nostri luoghi di vita. La comunità si chiede: come fermare questa escalation di violenza?

Ancora un raid notturno. Con la solita tecnica della "spaccata", una banda ha preso di mira la farmacia Alioto, che si trova in via Tindari, nella zona di Borgo Nuovo. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi hanno sfondato la saracinesca e la vetrina dell'attività.

