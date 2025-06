L’addio di Fedez alla nonna Luciana Violini e il gesto di Chiara Ferragni

l'ultimo gesto commovente di Chiara Ferragni, che ha voluto mostrare il suo affetto e sostegno a Fedez in questo momento di dolore. La solidarietà tra i due si fa ancora più tangibile, testimonianza di un legame forte e autentico. Un ricordo che rimarrà nel cuore di tutti, dimostrando come l’amore e l’affetto possano essere la forza più grande nei momenti difficili.

Fedez sta vivendo un momento davvero difficile, dopo la perdita dell’amata nonna Luciana Violini, scomparsa a 94 anni. La donna compariva spesso nei post del cantante, e anche in alcuni episodi di The Ferragnez, diventando una presenza adorata anche dai followers del rapper, che ha scelto di salutarla con un carosello di immagini pubblicato su Instagram, accompagnato da una caption semplice ma toccante. E proprio sotto quel post è comparso, inaspettato, anche il like di Chiara Ferragni, che pur non seguendo più sui social l’ex marito non ha comunque voluto far mancare il proprio sostegno in queste ore di dolore, soprattutto considerando anche l’affetto che la legava a nonna Luciana. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it