L’abuso delegittima il referendum più della scarsa partecipazione

L’abuso di delegittimazione mette in discussione il valore stesso del referendum, penalizzando la partecipazione dei cittadini e minando le fondamenta della democrazia diretta. La proposta di abbassare il quorum, pur motivata dalla volontà di preservare strumenti di autogoverno, rischia di indebolire ulteriormente il sistema, alimentando un circolo vizioso di sfiducia e disinteresse. Senza esagerare troppo, si aggiunge a ragione, per questioni di equilibrio e credibilità democratica.

Al direttore - La maggior parte dei commentatori si è concentrata sulla necessità di abbassare il quorum di partecipazione ai referendum abrogativi per evitare che non abbiano più alcun effetto sulla legislazione. Visto che i cittadini elettori partecipano poco per salvare la partecipazione si abbassi il quorum. Meno partecipazione per salvare il salvabile della mitologia dell’autogoverno. Senza esagerare troppo, si aggiunge a ragione, per evitare che minoranze esigue abbiano troppo potere – come può accadere nei referendum senza quorum; pensiamo a quello previsto dall’art. 138 della Costituzione relativo alle riforme costituzionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it