L' abbraccio dell' Arma e delle mogli dei colleghi alla famiglia del brigadiere Legrottaglie

In un giorno segnato dal dolore e dall'eroismo, l'abbraccio delle mogli dei colleghi e delle forze dell'ordine si stringe alla famiglia del brigadiere Legrottaglie. Tre elicotteri sorvolano le campagne di Francavilla Fontana, testimonianza della gravità di una perdita inaccettabile. La solidarietà e il rispetto si fanno sentire forte, mentre il ricordo di un uomo dedito al servizio resta vivo. La comunità si unisce per non dimenticare...

FRANCAVILLA FONTANA - Tre elicotteri sorvolano le campagne di contrada Tiberio, agro di Francavilla Fontana. Il corpo del brigadiere capo Carlo Legrottaglie è stato appena portato via. Restano la radiomobile e la Lancia Y guidata dai banditi. L'altro militare sta bene. Sono le 10 di giovedì 12. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - L'abbraccio dell'Arma e delle mogli dei colleghi alla famiglia del brigadiere Legrottaglie

In questa notizia si parla di: legrottaglie - brigadiere - abbraccio - arma

Carabiniere ucciso nel Brindisino, l’Arma si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie - Un tragico episodio scuote il brindisino: il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, perde la vita durante un inseguimento.

Il Com. Gen. Carabinieri Salvatore Luongo e tutta l’Arma si stringono attorno ai familiari del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, scomparso tragicamente nell’adempimento del proprio dovere oggi, a 59 anni, raggiunto da colpi d’arma da fuoco durante un inse Vai su Facebook

A nome mio personale e di ogni donna ed uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del Brigadiere Capo dei @Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dover Vai su X

L'abbraccio dell'Arma e delle mogli dei colleghi alla famiglia del brigadiere Legrottaglie; Brindisi, carabiniere ucciso dopo inseguimento: catturati i due rapinatori; L’Arma dei Carabinieri si stringe attorno alla famiglia del Brig. Ca. Carlo Legrottaglie, ferito mortalmente durante l’adempimento del suo dovere, alla quale va il più sentito e commosso abbraccio.

Chi era Carlo Legrottaglie: il carabiniere ucciso in un inseguimento a Francavilla Fontana, era il suo ultimo giorno di lavoro Si legge su msn.com: Carlo Legrottaglie era un brigadiere in servizio, per l’ultimo giorno di lavoro prima della licenza che sarebbe scattata domani, prima del congedo a partire dall’1 luglio dall’Arma dei Carabinieri.