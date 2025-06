L’abbiamo ucciso così senza motivo La confessione choc di tre ragazzine giovanissime

Un episodio scioccante scuote l’opinione pubblica: tre giovanissime confessano di aver ucciso senza motivo Fredi Rivero, un uomo di 75 anni, riprendendo tutto con il cellulare. Un’aggressione brutale avvenuta in pochi minuti, davanti a una fermata dell’autobus nel cuore di Londra, che ha portato alla tragica perdita di una vita innocente. La vicenda solleva profonde domande sulla violenza tra i giovani e sull’importanza di un intervento tempestivo.

Un’aggressione brutale, ripresa con un telefono cellulare, è costata la vita a Fredi Rivero, 75 anni, cittadino boliviano, ucciso lo scorso febbraio nel quartiere di Islington, a nord di Londra. L’uomo è stato preso di mira da tre ragazzine di 15, 16 e 17 anni, che si sono dichiarate colpevoli davanti ai giudici britannici. L’assalto si è consumato in pochi minuti, in strada, davanti a una fermata dell’autobus. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia metropolitana, le tre adolescenti sono scese da un autobus in Seven Sisters Road e hanno accerchiato l’uomo, agendo con estrema violenza. Gli hanno tolto gli occhiali, lo hanno fatto cadere a terra e lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’abbiamo ucciso così, senza motivo”. La confessione choc di tre ragazzine, giovanissime

