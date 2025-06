La via del mare con il servizio dei bus Come raggiungere Rimini e Riccione

Scopri come vivere l’estate 2025 senza pensieri: il collegamento diretto in autobus tra Arezzo, Rimini e Riccione torna a portare relax e comodità, grazie a un servizio efficiente e sostenibile. Da sabato, corse giornaliere ti permetteranno di esplorare le meraviglie della riviera romagnola, con biglietti integrati e opzioni convenienti. Preparati a partire: il mare ti aspetta, e questa è la via più semplice per raggiungerlo.

AREZZO Torna anche per l’estate 2025 il collegamento bus diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione, un’iniziativa che ha fatto registrare ottimi riscontri e che, da sabato, riprenderà a pieno regime con corse giornaliere fino a settembre. Il servizio è frutto della sinergia tra Tiemme e Autolinee Toscane. Anche quest’anno i fiori all’occhiello sono l’integrazione del biglietto con i bus urbani del bacino di Rimini e la possibilità di raggiungere facilmente le spiagge romagnole grazie allo shuttle gratuito prenotabile via app. In collaborazione con Start Romagna, il biglietto Tiemme at sarà integrabile con il titolo di viaggio bus urbano del bacino di Rimini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La via del mare con il servizio dei bus. Come raggiungere Rimini e Riccione

