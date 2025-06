La Vespucci lunedì al Molo Italia Diportisti le regole per il corteo

La Vespucci, la regina delle navi scuola, sta per fare il suo grandioso ingresso a La Spezia, dopo un tour mondiale durato due anni. L’arrivo del veliero più bello del mondo, previsto alle prime luci dell’alba, attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati e non solo. La città si prepara ad accogliere questa imponente meraviglia marittima, rispettando le regole del corteo e godendo di uno spettacolo unico. Come ogni grande evento, sarà una giornata memorabile all’insegna della tradizione e dell’emozione.

Spezia si prepara ad accogliere 'la nave più bella del mondo', che lunedì apparirà all'orizzonte dopo aver chiuso nei giorni scorsi, in quel di Genova, il tour di due anni che l'ha portata in giro per il mondo. Il veliero Vespucci sarà a sud dell'isola del Tino intorno alle 8.15 del mattino: un'ora dopo, al traverso di Punta Pezzino, sarà agganciato dai rimorchiatori portuali e alle 9.40 inizierà le manovre di ormeggio al molo Italia. Come accaduto anche in passato, uno stuolo di diportisti si sta organizzando in queste ore per accogliere l'ammiraglia in perfetto stile marinaro: una scenografia pittoresca nella quale ogni attore è chiamato a svolgere il ruolo assegnato in modo impeccabile.