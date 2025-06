La vera bellezza non nasce dal bisturi

La vera bellezza non nasce dal bisturi, ma dalla fiducia in sé stessi e nell’unicità di ciascuno. La colpa non è della medicina estetica, bensì dell’ossessione per un modello unico di perfezione: seni esagerati, labbra pompate, zigomi innaturali e nasi invisibili. Instagram, la TV e i filtri alimentano questa dittatura dell’immagine, distorcendo la nostra percezione. È giunto il momento di riscoprire e valorizzare la bellezza autentica che ci rende unici.

