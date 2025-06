La triste storia di Ike morto nella ' pista' di Borgo Mezzanone | Se n' è andato nella miseria

La drammatica vicenda di Ike, il migrante deceduto nella ex Pista di Borgo Mezzanone, ci colpisce profondamente, rivelando le crudi realta di chi vive ai margini. Una storia di emarginazione e speranza spezzata che dovrebbe spingerci a riflettere sulle condizioni di chi lotta quotidianamente per un futuro migliore. La sua tragica fine ci invita a non voltare lo sguardo, ma a impegnarci per cambiare questa triste realtà.

Una vicenda che mette tanta tristezza e che dovrebbe far riflettere. La storia di un migrante, che viveva nella ex Pista di Borgo Mezzanone e che è morto qualche giorno fa in una baracca di cartoni e lamiere in cui viveva. La racconta il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca. L'uomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La triste storia di Ike, morto nella 'pista' di Borgo Mezzanone: "Se n'è andato nella miseria"

