La tragedia in India il video dello schianto | dal decollo alle fiamme Il miracolo dell' unico superstite

Una tragedia sconvolgente scuote l’India: il video dello schianto del volo Air India mostra i drammatici attimi dal decollo alle fiamme, culminando nel miracolo dell’unico superstite. Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico, cammina zoppicando tra i soccorritori, simbolo di speranza in una delle catastrofi più dolorose degli ultimi tempi. La sua testimonianza visiva ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante.

Un breve filmato in cui si vede Vishwash Kumar Ramesh, il cittadino britannico unico sopravvissuto fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell’Air India diretto a Londra e precipitato oggi su un’area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla città di Ahmedabad, è stato diffuso dai media del Regno Unito. Nel video Ramesh cammina zoppicando leggermente con intorno alcune persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La tragedia in India, il video dello schianto: dal decollo alle fiamme. Il miracolo dell'unico superstite

In questa notizia si parla di: india - decollo - unico - tragedia

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta", solo le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti. L'uomo, identifica Vai su Facebook

Boeing si schianta dopo il decollo. Tragedia in India, oltre 300 morti; La tragedia in India, il video dello schianto: dal decollo alle fiamme. Il miracolo dell'unico superstite; Incidente aereo in India, oltre 300 morti e un sopravvissuto. Il decollo e lo schianto dopo pochi minuti: cosa.

Incidente aereo India, l’unico sopravvissuto era con il fratello: «Mi sono svegliato e c’erano solo corpi» Si legge su ilmessaggero.it: «Quando mi sono svegliato c’erano corpi ovunque, un fumo spaventoso che mi bloccava il respiro.