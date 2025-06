La Toscana in Bocca via all’evento che esalta il gusto pratese

Prato si prepara a celebrare il suo patrimonio gastronomico con “La Toscana in Bocca”, un evento che mette in luce le eccellenze culinarie della regione. Dal 13 al 14 giugno, il Castello dell’Imperatore aprirà le sue porte per due serate all’insegna del gusto, coinvolgendo chef, pasticceri, enologi e bartender pronti a sorprendere i palati più esigenti. Un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici di Prato e della Toscana.

Prato, 12 giugno 2025 - Quindici eccellenze del gusto tra chef, pasticceri, enologi e bartender tutte riunite al Castello dell’Imperatore, per esaltare i sapori pratesi: è tutto pronto per la prima serata de “ La Toscana in Bocca ”, in programma il 13 e il 14 giugno al Castello dell’Imperatore, a ingresso libero, dalle 19 alle 24. Nella giornata di venerdì – dopo il taglio del nastro in programma alle 18:30 – prenderà quindi il via la terza edizione dell’evento inserito nel cartellone di Eat Prato e nel circuito di Vetrina Toscana. I protagonisti saranno “A Casa Gori”, “La Bussola da Gino”, “Mangia Prato”, “Operà Art Restaurant”, “Quercia di Castelletti”, “Ristorante i Vivai”, “Ristorante Il Capriolo”, “Ristorante Logli Mario”, “Toscana Fair”, “Ultimo Ristorante”, “Il Taba Dolce di Latte”, “Pasticceria Nuovo Mondo”, “Pasticceria Vella Caffè”, “Le Barrique” e la “Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Toscana in Bocca”, via all’evento che esalta il gusto pratese

