La Tesla che si guida da sola sfida il traffico di Roma Lo stress test all’italiana dell’auto di Elon Musk – Il video

Nel cuore di Roma, dove il traffico è un vero e proprio stress test per ogni guidatore, Tesla ha portato la sua rivoluzione autonoma alla prova più difficile. Il nuovo sistema di guida assistita, testato nel caos delle strade capitoline, dimostra una sorprendente capacità di destreggiarsi tra semafori, incroci e ostacoli imprevisti, mentre il guidatore si affida completamente all’intelligenza artificiale. Ma come funziona questa innovazione rivoluzionaria? Scopriamolo insieme...

Un vero e proprio battesimo del fuoco quello a cui Tesla ha sottoposto il suo nuovo sistema di guida autonoma. Nel traffico di Roma, uno dei contesti più difficili da immaginare anche per i guidatori più esperti, l’auto prodotta dall’azienda di Elon Musk, si destreggia tra semafori, incroci e ostacoli imprevisti mentre il guidatore non sfiora neanche il volante. Come si vede dal video, una volta impostato il tragitto desiderato attraverso il tablet di bordo, la Tesla Model 3 è in grado di muoversi autonomamente per le vie della capitale offrendo al guidatore anche una riproduzione fedele dello spazio circostante, tenendo conto sia degli elementi fissi, come palazzi e incroci, sia di quelli in movimento, come motorini e pedoni. 🔗 Leggi su Open.online