La svolta crime di Belve della Fagnani, promossa con successo, apre un nuovo capitolo nel giornalismo d’inchiesta. Molti, vedendo «Belve Crime» su Raidue, avranno pensato a «Storie Maledette» e a Francesca Fagnani come l’evoluzione 2.0 di Franca Leosini. Sebbene il format dei faccia a faccia con i protagonisti di grandi casi neri non sia nuovo, la capacità della Fagnani di innovarlo e coinvolgere il pubblico è indiscutibile, consolidando così la sua posizione nel panorama televisivo.

