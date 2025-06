la super bike torna a misano assalto dei tifosi nel week end

Un grande ritorno che accende gli entusiasmi: la Superbike torna a Misano, promettendo emozioni indimenticabili e un coinvolgimento senza precedenti. Con migliaia di tifosi pronti a vivere l’adrenalina delle curve e dei rettilinei, l’Emilia-Romagna si prepara ad accogliere ancora una volta uno degli eventi più spettacolari del motorsport internazionale. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di vivere da vicino la passione delle due ruote.

La Motor Valley è pronta ad accogliere ancora una volta il campionato del mondo Superbike. L'appuntamento è per questo fine settima, dal 13 al 15 giugno, al Misano World Circuit, per l' Emilia-Romagna Round, evento molto atteso sia dai piloti sia dagli appassionati. Lo scorso anno sono stati 75.688 gli spettatori registrati nel weekend e 153.100 le presenze turistiche, per una ricaduta economica che sfiora i 28 milioni di euro. Parla di "un appuntamento che celebra l'Emilia-Romagna, la sua passione per i motori e ne rafforza la vocazione di autentica Sport Valley internazionale", Roberta Frisoni, assessora regionale Turismo e Sport, presentando l'importante appuntamento in Regione, alla presenza, tra gli altri, dei campioni della Ducati, Nicolò Bulega, e della Yamaha, Andrea Locatelli.