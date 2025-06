La spiaggia del Circeo culla delle tartarughe marine Caretta Caretta

La spiaggia del Circeo si conferma come un prezioso rifugio per le tartarughe marine Caretta caretta, simbolo di un ecosistema fragile ma in continua rinascita. L’evento di ieri sera, con la deposizione delle uova presso lo stabilimento Viva a San Felice Circeo, rappresenta un segnale importante di speranza e di tutela ambientale. Un gesto che ci ricorda quanto sia fondamentale preservare questi habitats unici per garantire il futuro di queste creature meravigliose.

San Felice Circeo, 12 giugno 2025 – Evento straordinario a San Felice Circeo. Nella serata di ieri, infatti, la spiaggia, presso lo stabilimento balneare Viva, è stato teatro di un evento, per fortuna non più così raro sulle coste laziali, ma sempre emozionante: una tartaruga marina Caretta Caretta è emersa dal mare intorno alle ore 22.30 per deporre le sue uova. Si tratta del primo nido della stagione 2025 nel Lazio, un segnale sempre più incoraggiante per la conservazione di questa specie protetta. Fino a qualche anno fa, infatti, era rarissima la deposizione delle uova. Lo spettacolare evento è stato seguito da alcuni ragazzi sulla spiaggia di San Felice Circeo, i quali, che con prontezza, hanno avvisato la Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: caretta - circeo - spiaggia - culla

Sulla spiaggia del Circeo il primo nido di tartaruga Caretta Caretta dell’anno - Un evento straordinario ha animato la spiaggia del Circeo: alle ore 22.30, una tartaruga Caretta Caretta ha scelto lo stabilimento Viva per deporre le sue uova, segnando il primo nido del 2025 nel Lazio.

Sulla spiaggia del Circeo il primo nido di tartaruga Caretta Caretta dell'anno - LaPresse; La Rete di Imprese VISIT MARTA propone ed invita all’evento “Vivi e Gusta Marta e Festa del Villano”; La Spiaggia di Sabaudia è culla per la nascita di piccole tartarughe marine, a breve la schiusa.